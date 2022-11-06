«البورصة» تؤسس أول شركة لإصدار شهادات الكربون

أعلنت شركة «البورصة» القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، عن توقيع اتفاق إطارى مع البنك الزراعى المصرى، وشركة «ليبرا كابيتال»، لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون، والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، بحضور الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـCOP27، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

جرى الإعلان عن الاتفاق، أمس، على هامش مؤتمر الطاقة الخضراء فى الصحراء «DII Desert Energy» فى إطار سعى إدارة البورصة المصرية لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، لا سيما المنتجات المالية ذات التأثير الإيجابى على التغيرات المناخية.

الاتفاق يستهدف خلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيدين القاري والإقليمي

وأوضح رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، أن الاتفاق الإطارى لتأسيس شركة رائدة على المستوى الإقليمى يستهدف خلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيدين القارى والإقليمى، لتشجيع الاستثمار الأخضر.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إن البنك فخور بالانضمام إلى تحالف البورصة المصرية ومجموعة إنارة لتأسيس «ليبرا كاربونى» بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ فى شرم الشيخ، موضحاً أن البنك الزراعى لديه 3.5 مليون عميل على مستوى الجمهورية، سيكونون نواة وبداية قوية للشراكة.

محيي الدين: عدد من المؤسسات تدعم مبادرة السوق الأفريقية للكربون

من جانبه، قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «COP27»، إن عدداً من المؤسسات تدعم مبادرة السوق الأفريقية للكربون، من أجل وضع المعايير والقواعد والنظم الرقابية، وتطويع القواعد الدولية فى أسواق الكربون للاحتياجات الأفريقية.