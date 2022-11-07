بوريس جونسون لقناة القاهرة الإخبارية: COP27 لحظة مهمة جدا للإنسانية

وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ بأنها لحظة مهمة جدا للإنسانية.

جونسون يشكر مصر على استضافة مؤتمر المناخ

قال بوريس جونسون في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنه يشكر الحكومة المصرية على دعمها وجهودها في قضية التغير المناخي، مضيفا أنه جاء إلى مصر للبناء على ما تحقق في قمة جلاسكو COP26.

وأشار جونسون إلى أن بريطانيا تعمل حاليا من أجل طاقة نظيفة خضراء، مؤكدا ان هذا هو الطريق للمضي قدما والوصول إلى حلول للمشكلات المتعلقة بتغير المناخ.

الأزمة الأوكرانية الروسية

كما تطرق جونسون في تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث أعرب عن قلقه إزاء تلك الحرب وما تمثله من ضغوط على الشعوب وخاصة الأوروبيين.