صلاة خسوف القمر 2022.. الإفتاء توضح كيفيتها: ليلية يجهر بالقراءة فيها

صلاة خسوف القمر 2022، أصبحت محل اهتمام عدد من المسلمين، لا سيما أن الكرة الأرضية ستشهد وفقا للحسابات الفلكية، غدا الثلاثاء 8 نوفمبر، آخر خسوف كلي للقمر هذا العام، إذ تشير الحسابات إلى أنه يحدث خسوف القمر، بالتزامن مع موعد بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444، وفيه يغطي ظل الأرض 135.9% تقريبًا من سطح القمر، ويستعرض التقرير التالي طريقة صلاة الخسوف وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية.

صلاة خسوف القمر 2022

وبخصوص صلاة خسوف القمر 2022، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه، وأوضحت دار الإفتاء أن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

صلاة الخسوف

وبخصوص تفاصيل صلاة خسوف القمر 2022 قالت دار الإفتاء إن: أعلى الكمال في كيفيتها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن هناك فارق وحيد بين صلاة الكسوف والخسوف، إذ أوضحت «في معرض الحديث عن صلاة خسوف القمر 2022 »، أنه: ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية، والله سبحانه وتعالى أعلم.