شيخ الأزهر يصل إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لمملكة البحرين

وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء أمس الأحد، أرض الوطن، بعد رحلة رسمية إلى مملكة البحرين استغرقت ثلاثة أيام، بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

وكان في وداع الإمام الأكبر عند مغادرته والوفد الأزهري المرافق له من مطار قاعدة الصخير الجوية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الذي أعرب عن تقديره لهذه الزيارة التاريخية، ولجهود شيخ الأزهر في خدمة قضايا المسلمين والسلام العالمي.

وعقد شيخ الأزهر الشريف خلال زيارته، لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين البحرينيين والدوليين، لتعزيز ثقافة التعايش والسلام على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب.

زيَّنت صورة مرسومة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حجرة الاجتماعات الخاصة بفضيلته في مقر إقامته بقصر الصخير الملكي بمملكة البحرين.

وعلق الديوان الملكي صورة كبيرة مرسومة لشيخ الأزهر في غرفة الاجتماعات الرسمية ظهرت في صور الأخبار الخاصة بشيخ الأزهر خلال زيارته إلى البحرين، حيث أقام فضيلته خلال زيارته إلى البحرين في القصر الملكي.

زيارة رسمية مهمة استغرقت أربعة أيام إلى مملكة البحرين

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين زيارة رسمية مهمة استغرقت أربعة أيام إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

وشارك شيخ الأزهر في ملتقى البحرين الذي عُقِدَ يومي الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر، تحت رعاية جلالة ملك البحرين، وحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.