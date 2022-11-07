عاجل.. «ساحة الطيب» بالأقصر: لا صحة لوفاة شقيق شيخ الأزهر

نفت ساحة الطيب بالأقصر، وفاة الشيخ محمد الطيب شقيق الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكذلك مروره بوعكة صحية.

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، خبر وفاة الشيخ محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن الحزن بدأ يعم على كافة مناطق الأقصر.

ساحة الطيب: وفاة شقيق شيخ الأزهر شائعة

وأكدت الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لساحة الطيب الأشهر في محافظة الأقصر، أن الشيخ محمد الطيب يتمتع بوافر الصحة والعافية، أدامها الله عليه، وكل ما يثار حول موته شائعات.

كما تهيب ساحة الطيب عدم إصدار أي شائعة أو تصريحات عن الساحة دون الرجوع إليها، وتتوعد المغرضين وناشري الشائعات إلى المسائلة القانونية.