شيخ الأزهر يدعو لحقن الدماء بتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

دعا الإمـام الأكبــر الدكتور أحـمَد الطَّـيِّــب، شَـيْخ الأزهــر الشَّــريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى لتدخل لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، من أجل سلام العالم واستقراره.

وقال الطيب: «أضمُّ صوتي إلى صوتِ محبِّي الخير ممن يدعون إلى السَّلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية، وحقن دماء الأبرياء مِمَّن لا ناقةَ لهم ولا جَمَل في هذه المأساة، ورفع راية السَّلام بدلًا من راية الانتصار، والجلوس إلى دائرة الحوار والمفاوضات».

الإمام الأكبر يدعو لإعادة بناء جسور الحوار والتفاهم

كما دعا الإمام الأكبر، خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى البحرين للحوار، إلى وقف الاقتِتال الدائر في شتَّى بقاع الأرض وإعادة بناء جسور الحوار والتفاهم والثقة من أجل استعادة السَّلام في عالم مُثخَن بالجراح، وحتى لا يكون البديل هو المزيد من مُعاناةِ الشُّعُوب الفقيرة، والمزيدُ من العواقب الوخيمة على الشَّرقِ والغربِ معًا.

ملتقى البحرين للحوار

وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» يومي الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر، تحت رعاية حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة، بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.