ضبط شخص انتحل صفة طبيب بشري في الخانكة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الرقابة بمديرية الصحة بالقليوبية، من ضبط شخص انتحل صفة طبيب بشري داخل إحدى العيادات التخصصية بمنطقة الخانكة، وذلك بعد ورود شكاوى وبلاغات تتهم هذا الشخص بانتحال الصفة.

ضبط منتحل صفة طبيب بالخانكة

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية تلقت بلاغا بوجود أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب بشري داخل عيادات طبية غير مرخصة، وعلى الفور توجه الدكتور محمد ضيف، رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالخانكة، إلى العيادة التخصصية التي يعمل بها المشكو في حقه للتأكد من صحة الواقعة.

وبالفحص تبين وجود شخص يدعى «س.ع» يزاول مهنة الطب البشري بدون ترخيص مزاولة مهنة، ويحمل رقم قومي وجواز سفر بدون مهنة وكارنيه طالب، ويقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وكتابة وصفات علاجية.

منتحل صفة طبيب يهدد أرواح المواطنين

وفور إبلاغ وكيل وزارة الصحة بالأمر، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمنتهى الصرامة وعدم التهاون بهذا الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من المواطنين، وقامت إدارة العلاج الحر بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والتي على الفور قامت بإلقاء القبض على هذا الشخص، وتم تحرير محضر بالواقعة.

غلق العيادات غير المرخصة

كما وجه مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية بالغلق الفوري للعيادات غير المرخصة ولا يتواجد بها أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة، وقد تم إغلاقها احترازيا بالشمع الأحمر حرصا على حياة المواطنين.

وقال الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن انتحال صفة طبيب لا تعد جريمة واحدة بل عدة جرائم، ومن بينها أن يحصل الجاني على أموال من المرضى أو المجني عليهم بإيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية، وإدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة بدون ترخيص، والإطلاع على عورات المرضى بدون وجه حق، وقد يترتب على انتحال صفة الطبيب الوفاة أو الإصابة للمرضى، ما يؤدى إلى المسئولية التعويضية عن الأضرار التي حدثت بخلاف الإغلاق والحبس.