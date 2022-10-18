«صحة القليوبية» تعلن غلق 5 منشآت طبية: ارتكبت مخالفات جسيمة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية إطلاق حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة المحيطة بالمستشفيات الحكومية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ما أسفر عن إغلاق 5 منها.

لجنة العلاج الحر تداهم المنشآت المخالفة

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها أن إدارة العلاج الحر شكلت لجنة مرت على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمحيط مستشفى بهتيم المركزي، وتبين وجود مخالفات جسيمة لأحكام القانون مثل تغيير البنية التحتية الأساسية للمستشفى، والرسم الهندسي وعدم وجود استقبال وطوارئ مجهزة، كما أن غرف العمليات لا يوجد بها الحد الأدنى من التجهيزات اللازمة للعمل وعدم وجود رعاية مركزة، ولا يوجد تعقيم كما أن بعض المستشفيات يتم غلقها لفترات طويلة.

غلق وإنذار المنشآت المخالفة

ووفق تقرير لجنة العلاج الحر بالقليوبية قد تقرر غلق منشأتين من المنشآت الصحية الخاصة المخالفة، وجار استصدار إلغاء التراخيص إذ أنها تفتقر للحد الادنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين.

كما صدر قرار غلق إداري لإحدى العيادات الخاصة، ومعملي تحاليل طبية نظرا لإدارتها دون تراخيص، كما أنه تم توجيه إنذارات بتلافي السلبيات لبعض المنشآت الطبية الأخرى، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات، والتأكد من جاهزية كافة المنشآت الطبية الخاصة.

يذكر أن الحملة نُفذت عن طريق لجنة مشتركة من العلاج الحر بالمديرية، وفريق العلاج الحر بإدارة شبرا الخيمة شرق تحت اشراف الدكتور ياسر حامد مدير إدارة شبرا شرق وتشكلت اللجنة من الدكتورة أميرة عصام عبدالمنعم والدكتور محمد صبحي محمد مساعدى مدير ادارة العلاج الحر بالمديرية.