«صحة القليوبية»: فحص 1200 مريض في قافلة طبية مجانية بالعبور

أعلن الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تنفيذ قافلة طبية للكشف المجاني بالحي الثاني بمدينة العبور، وذلك تحت رعاية محافظ القليوبية ووزير الصحة والسكان، مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام، لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

8 عيادات تشارك في قافلة العبور الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين وشملت 8 عيادات باطنة وجراحة نساء وتنظيم أسرة وأطفال وجلدية ورمد وأسنان وتم الكشف على 1200 حالة.

كما جرى عمل 20 أشعة عادية وأشعة تلفزيونية و439 تحليل دم وظائف كبد وظائف كلى ودهون ثلاثية وفيروسات وسرعة ترسيب ونسبة هيموجلوبين واختبار حمل بالدم، بالإضافة إلى تحليل البول والبراز وجرثومة المعدة، وتم عمل عدد 10 تقارير طبية وتحويل 15 مريضا إلى مستشفيات المحافظة، ما بين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو حالات تحتاج عمليات جراحية.

برنامج توعوي للمواطنين بالعبور

وأضافت الدكتورة مفيدة رجاء، منسق القوافل الطبية بالقليوبية، أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء الحي عن بعض المواضيع الهامة للتوعية عن التغذية السليمة والرضاعة الطبيعية ووسائل تنظيم الأسرة والأنفلونزا والدرن.