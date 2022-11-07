«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية حول الحوار الوطني في قرية صبيح بالشرقية

عقد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم الأحد حول المشاركة المجتمعية في الحوار الوطني، وتناول اللقاء عرض عدد من المعوقات التي تواجه المواطنين، خاصة المرأة والشباب والفلاحين.

تنسيقية شباب الأحزاب

وبحسب بيان عن التنسيقية اشتكى الفلاحون بشكل أساسي من مطالبة وزارة الري، بتحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز منذ عام 2018، ومطالبتهم بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المخالفة في هذا التوقيت الصعب، إلى جانب بعض المشكلات الزراعية.

كما تناول أهالي القرية مشكلات منها صعوبة إجراءات «تكافل وكرامة» وبطاقة الخدمات المتكاملة وتأخر استجابة الجهات الرسمية.

الحوار الوطني

وعرض الفلاحون مطالبهم بتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، فيما طالب أهالي قرية صبيح بمركز ههيا بالشرقية، بإعادة النظر في ملف التموين والاهتمام بالرقابة التموينية على السلع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد سلسلة جلسات نقاشية بمختلف ربوع مصر لشرح محاور الحوار الوطني للمواطنين.