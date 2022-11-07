قناة الحياة تنشر جلسة نقاشية لنائب التنسيقية أحمد فتحي بأحد نماذج المحاكاة

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة» عبر «فيسبوك»، جلسة نقاشية للنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فتحي: يجب الاستفادة من تجارب نماذج دول أخرى

قال «فتحي»، خلال تصريحه للفضائية: «سمعنا النهادرة أفكار جديدة عن فكرة إنشاء نموذج محاكاة للحكومة المصرية، بهدف أننا نسمع أراء الشباب الجامعي أو المتخرج، للاستفادة من تجارب نماذج دول أخرى، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية».