«التنسيقية» تنظم حلقة نقاشية موسعة للحوار الوطني ورؤية الإسكندرية 2030

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، جلسة نقاشية موسعة بشأن رؤية الإسكندرية 2030 والحوار الوطني، تحت رعاية أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب العدل، وبحضور ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها أحزاب «العدل، والغد، والوفد، والأحرار الاشتراكيين، والأحرار الدستوريين، وحماة وطن»، ونقابة الصحفيين، ونقابة العاملين في الإسكان، والمجلس القومي للمرأة، ومجلس أمناء مدارس الإسكندرية، ودار الأوبرا، وقصور الثقافة، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية والمهتمين بالشأن العام.

جلسة نقاشية

أدار الحوار أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس حزب العدل، الذي أكد أنّ الكتلة الشبابية ثروة سكانية نطمح في استثمارها على الوجه الأمثل، باعتبارها قوة ضاربة لصالح الاقتصاد والتنمية.

وتحدّثت الدكتورة نيفين عبيد، مساعد رئيس حزب العدل، ومقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، عن رؤية علمية واضحة تهتم بصحة المرأة والأسرة والمجتمع، اعتمدت فيها على وعي المرأة في تحقيق مفاهيم جديدة قادرة على مواجهة جميع التحديات.

وقدّم عبدالعزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، رؤية طموحة عن استثمار طاقات الشباب وتطويرها، من خلال تدريبات تكسبها المهارات اللازمة لتحقيق التميز في الاستحقاقات المتاحة، فضلا عن المنافسة في سوق العمل بالداخل والخارج.

رؤية الإسكندرية 2030

وتحدّث إسلام الجندي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المجالس المحلية في حزب العدل بالإسكندرية، عن رؤية الإسكندرية 2030 وما يتحقق على أرض الواقع، وأبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بالمحافظة.

من جانبه، قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إنّ اللقاء إضافة قوية لفعاليات الحوار الوطني في المحافظات، خاصة في ظل مشاركة ممثلين عن القوى المدنية، ممن أثروا المناقشات، ما يكشف أهمية استمرار الحوارات لتعميم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة من الحوار الوطني، بمحاوره المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وشارك من حزب العدل، أحمد عواد، نائب الأمين العام لقطاع غرب الدلتا، وأحمد السيد، أمين الإعلام المركزي المساعد، ومحمد أبوشنب، أمين الحزب بالإسكندرية، وإسلام حافظ، أمين التنظيم، ومحمد البدري، الأمين المساعد، والدكتورة إجلال النزهي، أمينة التدريب والتثقيف، والدكتورة سلوى عثمان، أمينة المرأة، والدكتورة هدى الساعاتي، أمين التنمية المجتمعية، وإبراهيم شحاتة، أمين اللجنة القانونية، ومرشدي عبدالنبي، أمين الإعلام، والكاتب الصحفي طارق حسين، ورامي يسري، أمين الشباب، وأميرة المهدي، أمينة لجنة الصحة، وسحر الغرياني، أمينة العمل الجماهيري، ودعاء ياسر، أمينة التنظيم بالعجمي، ونجلاء عبدالستار.