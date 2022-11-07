جامعة طنطا تعلن انطلاق دوري ذوي الهمم: تنمية المهارات والدمج في المجتمع

انطلق اليوم، دورى جامعة طنطا لذوي الهمم للعام الجامعي 2023/2022، بصالة الألعاب الرياضية لذوي الهمم وملاعب مجمع الكليات بسبرباي، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مجدى وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية، ومحمد عبد الرحيم القصير مدير عام رعاية الشباب.

اهتمام جامعة طنطا بذوي الهمم

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تولى أبنائها الطلاب ذوى الهمم اهتماما خاصاً، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعمهم، وتقديم كافة التيسيرات التي تضمن تحقيق الإتاحة والدمج مع زملائهم في كافة الأنشطة الطلابية والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لهم، وتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل.

بدء دوري ذوي الهمم بـ4 ألعاب

أضاف الدكتور محمد حسين نائب، رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن جامعة طنطا تسخر كافة إمكانياتها وطاقتها لدعم الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، لتنمية مهاراتهم بما يسهم في تحقيق دمج فعال لهم في المجتمع، موضحاً أن البطولة اشتملت على ألعاب كرة الجرس، ورفع الأثقال، وتنس طاولة، وألعاب القوى لفئات قصر القامة، والإعاقة الحركية، وذوي البصيرة، والصم والبكم.