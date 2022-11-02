«إيناس» لاعبة من قصار القامة تحصد 4 ميداليات برونزية في بطولة رفع الأثقال

حصدت إيناس الجبالي، ابنة دمياط، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي من قصار القامة، 4 ميداليات برونزية في بطولة أفريقيا البارالمبية،

وحققت عدة ألقاب في بطولة الجمهورية وكأس مصر وحصلت على المركز الأول، وجرى دعوتها من خلال وزارة الشباب والرياضة إلى مؤتمر «قادرون باختلاف» مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومن هنا كانت الانطلاقة لتخطو خطواتها لتحقيق الحلم.

كفاح وتحدي

بدأت «إيناس» في تعلم رياضة رفع الأثقال منذ عدة سنوات، موضحة خلال حديثها لـ«الوطن» أنها تعرضت للتنمر منذ أن كنت في المدرسة لفترات طويلة، وكان يسبب لها عدة مشكلات، لكن تشجيع والدها حفزها على ممارسة الرياضة وبالتحديد لعبة رفع الأثقال.

انضمت «إيناس» للمنتخب في شهر 8، مضيفة: «كنت أتمرن ساعتين يوميا، وفي خلال شهرين تأهلت لبطولة أفريقيا البارالمبية، وحققت 4 ميداليات برونزية تحت وزن 41 كيلو».

أحلام وطموحات

تحلم «إيناس» أن تحقق رقما قياسيا، وترفع علم مصر في كل المحافل الدولية، قائلة: «أتمنى كل زملائي قصار القامة أن يمثلوا مصر لأننا لسنا عالة أو حكرا على المجتمع ولكننا عامل أساسي داخله».

ومن جانبه، قال محمد تومه، المسئول عن تدريب «إيناس» أنه في بداية التدريب آمن بموهبتها، واعتقد أنها لن تأت التدريب مرة أخرى عندما شدد عليها، لكنه فوجىء بقوة تحملها وحماسها، إذ تفوقت خلال 4 أشهر.

وأضاف أنه رغم مواجهتها العديد من العقبات، إلا أنها حققت بطولات محلية وبعدها أفريقيا، وتأهلت إلى البطولة الأوليمبية في دبي ديسمبر المقبل «بطولة فزاع»، ويتوقع لها مزيد من التفوق، مؤكدا الإعاقة في العقل وليست في الجسم.