لاعب منتخب تنس الطاولة: «مابيعديش يوم إلا وبفكر في الميدالية الأولمبية»

قال عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة الفائز بـ9 بطولات إفريقية، إنّ المشاركة في أولمبياد باريس 2024 حلم كبير بالنسبة له، وأنّه يحلم ويفكر يوميًا في حصد ميدالية أولمبية يهديها لبلاده ولأسرته، موضحًا: «مفيش أي يوم بيعدي إلا وأنا بفكر إني أكسب ميدالية لمصر وعائلتي».

والده الراحل دعمه في مشواره

وأضاف لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنه يتلقى دعمًا كبيرًا من عائلته، على رأسهم والدته وشقيقه، وكان والده الراحل داعما كبيرا لمشواره الرياضة هو وشقيقه خالد، حيث جعلهما ينتقلان من دسوق إلى اللعب للنادي الأهلي.

المعايشة مع المنتخب الألماني مهمة للغاية وفارقة

وتابع لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة الفائز بتسع بطولات أفريقية: «أتمنى أن أفوز بميدالية في الأولمبياد المقبلة»، مشددًا على أهمية المعايشة التي يجريها مع المنتخب الألماني، حيث يتدرب مع اللاعب صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو والميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وشرح لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، أنّ مصر تضم 3 لاعبين ضمن أفضل 50 لاعب تنس طاولة حول العالم، فهو يحتل المركز الـ25 على مستوى العالم، ودينا مشرف بالمركز 35، وأحمد صالح بالمركز 49 على مستوى العالم، وأخيرا الطفلة هنا جودة صاحبة المركز الأول على مستوى العالم للناشئين لأعمار 15 و17 سنة وصاحبة المركز الثالث لفئة 19 سنة.