مصر تفتح أحضانها للعالم.. «السيسي» من مدينة السلام: أنقذوا الأرض وأوقفوا الحرب (ملف خاص)

دعت مصر، أمس، قادة وزعماء العالم، خلال اجتماعهم بقمة المناخ فى مدينة السلام «شرم الشيخ»، إلى التدخل لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، وإنقاذ الأرض من الخطر الداهم الذى يهدد ملايين البشر فى كافة أرجائها نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على حياة الشعوب ووجه الحياة بشكل عام، لتتماس دعوتها مع أخطر التحديات التى تواجه العالم حالياً.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته الافتتاحية لقمة المناخ أمس، قادة العالم وكافة المنظمات والوكالات الدولية أمام التزاماتهم من أجل وقف حدة التدهور الذى يتعرض له كوكب الأرض بسبب تداعيات التغيرات المناخية.

ودعا الرئيس إلى ضرورة وأهمية الانتقال من مرحلة التعهدات الدولية إلى مرحلة التنفيذ الفورى لمواجهة الآثار السلبية الحادة للتغيرات المناخية على الأرض وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة، خاصة فى الدول النامية والأقل نمواً رغم أنها الأقل تسبباً فى الانبعاثات البيئية الضارة، مطالباً الدول الغنية بضرورة توفير التمويل اللازم لإصلاح ما تم إفساده من نواتج أنشطتها الصناعية.

ونوه الرئيس بأنه حان الوقت لإنهاء معاناة الأرض، فالملايين يعانون من كوارث مناخية تخلِّف آلاف الضحايا والمصابين والنازحين وخسائر بالمليارات، فيما تنتظر الشعوب التنفيذ السريع والفعال لخفض الانبعاثات، مؤكداً ضرورة أن يثبت المجتمع الدولى قدرته على تنفيذ اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ. وأطلق الرئيس السيسى دعوة صريحة للجميع خلال القمة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف وعلاج الأزمة الروسية - الأوكرانية، التى كانت لها تداعيات سلبية على العالم بأسره، وكان الأكثر تضرراً منها الدولة النامية والفقير