«هيئة الدواء» تعلن عدد من المبادرات الصحية بجناحها في قمة المناخ

أعلنت هيئة الدواء المصرية، من خلال الجناح الخاص بها بالمنطقة الخضراء، التي تشارك به في فعاليات قمة المناخ «COP27»، عدد من المبادرات التي تهدف إلى المساهمة في توفير خدمات صحية عالية المستوى للمرضى المصريين، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، مع الحفاظ على التوازن البيئي، مثل مبادرة الرعاية الصيدلية للممارسات الدوائية «التوعية الدوائية بالمضادات الحيوية 2022»، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع «النشرات الإلكترونية E-labelling»، حملات التوعية بالتخلص الآمن من الأدوية والحفاظ على البيئة.

استعراض أهم الخدمات الرقابية والاستشارية

شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، أعمال الجناح الخاص بالهيئة، الذي يهدف إلى استعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التي تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة، وكذلك تفاصيل مبادرات الهيئة.

30 ألف مشارك من 127 دولة مختلفة

جدير بالذكر، أنه جرى افتتاح فعاليات قمة المناخ بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات وكبار رجال الدولة، والعديد من القادة السياسيين من شتى الدول، بالإضافة إلى 30 ألف مشارك من 127 دولة مختلفة.

تبني سياسات توعوية وتنفيذية

وتستمر فعاليات المؤتمر، حتى 18 نوفمبر 2022، لتناول قضايا مهمة، أبرزها القضايا الخاصة بالطاقة، المياه، الزراعة، الحياد الكربوني، التنوع البيولوجي، الأمن الغذائي، ومؤثراتها على التوازن البيئي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ هيئة الدواء للأهداف الاستراتيجية الدولة المصرية، ورؤية مصر لعام 2030، ودعم مساعي الدولة في إنجاح قمة المناخ، وتبني سياسات توعوية وتنفيذية خاصة بحماية البيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر.