رئيس زامبيا في قمة المناخ: نشكر مصر حكومة وشعبا على الضيافة الحارة بشرم الشيخ

هنأ هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ27، قائلا: «نشكر مصر حكومة وشعبا على الضيافة الحارة منذ وصولنا».

أضاف «هيشيليما»، خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن القارة الأفريقية، تستضيف هذا المؤتمر، وهي القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ إلى جانب الدول الأقل نموا في العالم، وربما يمكن تسمية هذا المؤتمر العالمي بـ«مؤتمر أفريقيا»، ومن المناسب أن مؤتمر الأطراف الـ27، بدأ ينعقد في القارة الأفريقية، التي تتحمل عبء تغير المناخ، فهي الأقل مساهمة للأضرار المناخية، ونأمل بأن هذا المؤتمر يستجيب للبعض المسائل الأساسية التي تعود إلى الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأكد أن الحكومة الزامبية، برهنت على التزامها بمكافحة تغير المناخ، تماشيا مع متطلبات اتفاق باريس، متابعا: «وكرئيس للمجموعة الأفريقية للمفاوضين، فقد رفعنا وثيقة طموحة منقحة وإسهامات مصممة وطنية، كما فرض اتفاق باريس للتكيف مع تغير المناخ أولوية لزامبيا ولنا جميعا ونتوقع من المؤتمر أن يعطي نتائج محورية للنهوض ببرنامج العمل حول الهدف العالمي المتمثل بالتكيف والذي اعتمدناه في المؤتمر الـ 26 بالعالم الماضي في جلاسكو».