مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: دعوة السيسي بحل الأزمة الروسية الأوكرانية لاقت استحسانا دوليا

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل «القاهرة الإخبارية» في شرم الشيخ، إن الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لروسيا وأوكرانيا بضرورة إنهاء الأزمة التي بكل تأكيد تؤثر على العالم بأثره، لاقت استحسانا من المشاركين في COP 27، وأكدوا أن هذه الدعوة صادقة وتهدف إلى وقف النزاع الذي يؤثر على العالم بأثره في هذه الأوقات العصيبة، خاصة مع ما لاحظناه من انهيار اقتصاديات الدول الكبرى.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»: «لذلك الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي نالت قبولا تاما بين المشاركين من الزعماء والرؤساء الذين شاركوا في فعاليات اليوم، وهناك أصداء عالمية رصدناها من خلال وسائل الإعلام الموجودة داخل المؤتمر بشرم الشيخ».

تضافر الجهود لإنقاذ البشرية من خطر التغيرات المناخية

وتابع أن الأصداء الإيجابية أكدت قبول واستحسان الجهات العالمية التي لم تشارك أو لم تأت للحضور، وبالنسبة لمجمل كلمة الرئيس السيسي جاء في ملخصها أنه ينبغي على الجميع أن تتضافر الجهود، وذلك لإنقاذ البشرية من أخطار وكوارث التغيرات المناخية في العديد من الدول.