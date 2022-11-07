أحمد ناجي قمحة لقناة الحياة: قمة المناخ الحالية مختلفة تماما عن ما سبق

نشرت فضائية «الحياة»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو للكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، خلال تعليقه على فعاليات قمة المناخ.

قمحة: مؤتمر المناخ الحالي يختلف تماما عن سابقيه

أوضح «قمحة» خلال الفيديو في مداخلة هاتفية، أنه يجب التأكيد على قوة الدولة المصرية، وتحضيرها للجلسات العلمية من أجل المناقشة، إذ أن هذا المؤتمر يختلف تماما عن سابقيه.

قمحة: الدولة المصرية كبيرة وقادرة على الايفاء بتعهداتها

واستطرد: «اليوم يؤكد على 3 حقائق، أولها أن الدولة المصرية كبيرة وقادرة على الايفاء بتعهداتها، وتستضيف على أرضها نحو 35 ألف مشارك من 187 دولة، ومصر دولة استطاعت أن تفي بالتنظيم، وتعد برنامج علمي دقيق يتلاقى والطموحات من أجل الوصول إلى سياسات تنفيذية خلال مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في شرم الشيخ ».