محافظ القليوبية يفتتح معرضين للسلع الغذائية ببنها وشبرا: أسعار مخفضة

افتتح عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، معرضي السلع الغذائية بشارع فريد ندا بمدينة بنها، وميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، لعرض كل السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

تأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

التنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية

تجدر الاشارة إلى أن محافظ القليوبية، وجه بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، عن تجهيز عدد من المعارض بمدن وأحياء المحافظة لعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

خلال تفقده للمعارض أجرى المحافظ حوارًا مع المواطنين الذين أبدوا رضاهم عن السلع وأسعارها نظرا لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالسوق، إلى جانب توافر السلع بصورة مستمرة وإعادة تعبئة المعارض فور نفاد السلع .

وكان محافظ القليوبية افتتح خلال شهر سبتمبر الماضي معارض «أهلا بالمدارس»، بمدينة شبرا الخيمة وأيضا بمدينة بنها وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية