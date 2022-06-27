محافظ القليوبية يتفقد معارض «أهلا بالعيد» بكفر الجزار وفريد ندا في بنها

تفقد عبد الهجان محافظ القليوبية معارض «أهلا بالعيد» الذي تنظمه غرفة القليوبيه التجارية بالتعاون مع المحافظه للإطمئنان على توافر السلع لدعم المواطنين بمنتجات ذات أسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سُبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين فى المواسم والمناسبات.

وجاء التفقد بحضور الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس الغرفة التجاريه بالقليوبية وعضو مجلس النواب، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها ومصطفى فرج مدير عام الإدارة القانونيه بالغرفة التجارية

معارض أهلا العيد

أكد محافظ القليوبية أن معارض «’أهلاً بالعيد»’ تم إفتتاحها في عدد من مدن المحافظه ومستمره في العمل وإستقبال المواطنين منها «مدينة بنها، طوخ، شبرا الخيمة، القناطر الخيرية، كفر شكر، شبين القناطر، الخانكه، قليوب» وتم تجهيزها بكل ما يحتاج إليه المواطن وتشمل كافة مستلزمات الأسرة، ومستلزمات العيد وذلك بأسعار مخفضة بهدف توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية ، وإحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

توافر السلع الغذائية

وأشار «الهجان» إلى أن المعارض توفر السلع الغذائية الأساسيه اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة، وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة.مُشيداً بتنوع المنتجات المعروضة التي تُلبي إحتياجات المواطنين من مستلزمات العيد من اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والأسماك، والملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال وكافة السلع الغذائية الأساسية، التى يزداد عليها الطلب خلال أيام العيد، وغيرها من المنتجات التي تغطي كافة إحتياجات الأسره.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون مع الغرفه التجارية بالقليوبية في الفترة القادمة لدعم المواطنين من خلال تنظيم مزيد من الشوادر والمعارض، خاصة خلال المواسم والأعياد وهو ما يتم التنسيق له بصورة مكثفة حالياً.

وأثناء تفقده لأركان المعرض استمع المحافظ لآراء المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضاهم عن توافر السلع وأسعارها، ومن جانبهم أبدى المواطنون رضاهم بوجود تلك المعارض ووفرة السلع الغذائيه وأسعارها المخفضه عن السوق مطالبين بإستمرار تلك المعارض لمواجهة جشع التجار.