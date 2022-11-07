نائب محافظ القليوبية يوجه برفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية وإمدادها بالسلع

كلفت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، برفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية وإمدادها بالسلع الغذائية والأساسية والمجمدات والزيوت، وغيرها من الاحتياجات الضرورية المهمة لكل منزل داخل نطاق المحافظة، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية براحة وخدمة المواطنين، والتسهيل عليهم في حياتهم المعيشية.

جولة نائب محافظ القليوبية في كفر شكر

جاء ذالك بعد جولة نائب محافظ القليوبية، داخل مدينة كفر شكر وبنها وطوخ وعدد من مناطق المحافظة داخل المدن والقرى، لمتابعة تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والرقابة الصارمة، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وعدم احتكار السلع، ومنع ظاهرة السوق السوداء، بهدف التسهيل على المواطنين، ونشر الرضا بينهم بجهود وإنجازات الدولة.

رفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة

وتبين خلال الجولة وجود نقص ملحوظ في بعض السلع الغذائية والمنتجات داخل المجمعات الاستهلاكية، وعلى الفور تواصلت مع مديرية التموين بالقليوبية وبعض الشركات والجهات المسؤولة، وجرى رفع كفاءة المجمعات وتوفير كل ما يلزم احتياجات كل منزل بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة ذات جودة عالية لراحة وخدمة المواطنين.

وأكدت الدكتورة، أنه يجرى شن حملات تموينية بصفة يومية ومستمرة لمتابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبرات والسوبر ماركت ومحلات الجملة، للتفتيش على الأسعار وصلاحية السلع الغذائية والمنتجات وعدم الاحتكار وخلق سوق سوداء، حفاظا على حقوق المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين جودة الحياة، ورفع المعاناة من على كاهل المواطنين.

محافظ القليوبية يفتتح معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ويفتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، اليوم الاثنين، معارض لعرض السلع الغذائية كافة، التي يحتاجها المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة وللتسهيل على المواطنين.

وتأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، عن تجهيز معرضين لعرض السلع الغذائية كافة التي يحتاجها المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

وأوضح «الفيومي»، في بيان له، أن المعارض يجرى تجهيزها في مدينة بنها، وأيضًا في شبرا الخيمة، بالسلع الغذائية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ولفت إلى أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، لافتا إلى افتتاح تلك المعارض قريبا أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بأسعار مخفضة.