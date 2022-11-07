لأول مرة في قمة المناخ.. مظاهرات لحماية «ثروات إفريقيا»

شهدت منطقة التظاهرات الخاصة بمؤتمر المناخ والمقامة بالمنطقة الخضراء للمؤتمر تنظيم مظاهرة صباح اليوم لمطالبة قادة العالم بوقف إهدار ثروات القارة السمراء وتحقيق العدالة المناخية للدول الأفريقية التى أضيرت جراء أخطاء لم تكن لها يد بها.

وقالت مى التلاوى، منسق الوقفة الاحتجاجية إن هدفنا من خلال الوقفة اليوم هو إرسال رسالة للعالم بضرورة التحرك لوقف الضرر بالقارة الأفريقية الأشد تأثراً والأقل تأثيراً لذا قمنا من خلال وقفتنا برفع شعارات «أوقفوا إلحاق الضرر بقارتنا الأفريقية.. توقفوا عن حرق مستقبلنا».

كما طالبت الوقفة قادة العالم بالتوقف عن الوعود البراقة الموجهة للعالم النامى وأن تبدأ الدول العظمى التنفيذ على الفور والوفاء بالوعود التى قطعتها بدفع ١٠٠ مليار لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية والعمل على تمويل الأضرار التى لحقت بالعديد من البلدان الأفريقية والتى كان أثرها هجرات بيئية وحرائق غابات وجفاف وتصحر وأضراراً أخرى بمجتمعات لا تستطيع تحمل تكلفة ما لحق بها وما سيلحق بها فى المستقبل من أضرار لم يكن لها يد بها.

ونظم عدد من النشطاء وتحالف القوى المدنية من جنسيات مختلفة وقفة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تهدف الوقفة إلى توزيع الأعباء والتكاليف بين الدول الغنية والفقيرة، موجهين رسالة إلى قادة العالم بالتحرك نحو المضى قدماً لاتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة الدول النامية فى تحقيق الاستدامة البيئية، كما نادى المشاركون بالمعاملة العادلة بين دول العالم كافة والحفاظ على البحار والمخلوقات البحرية من التلوث البيئى الذى تسببه النفايات وسوء الاستخدام الآدمى.

يأتى هذا بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ «COP27» المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

يذكر أن مؤتمر المناخ يشهد للمرة الأولى خلال مؤتمرات المناخ العالمية تخصيص منطقة للتظاهر.