«جونسون» يشكر مصر.. ويصف قمة المناخ: «مهمة للإنسانية»

وصف بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، مؤتمر قمة الأطراف المعنىّ بتغير المناخ «COP27»، المنعقد بشرم الشيخ بأنه لحظة مهمة جداً للإنسانية، موجّهاً الشكر للحكومة المصرية على دعمها وجهودها بقضية تغير المناخ.

وقال: «أتوجّه بالشكر للحكومة المصرية على جهودها ودعمها لقضية التغيرات المناخية، وأنا هنا بناءً على النتائج التى تحقّقت فى قمة جلاسكو فى بريطانيا «COP26»، خصوصاً أن هذه لحظة مهمة جداً للإنسانية».

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى الأسبق: «إننى قلق بسبب الحرب فى أوكرانيا وما تمثله من ضغوط على الشعوب، خاصة فى القارة الأوروبية، ونحن فى بريطانيا نعمل من أجل طاقة نظيفة خضراء.