رئيس وزراء إسبانيا: أوروبا لم تسلم من آثار تغير المناخ.. وبلادي مُهددة بالجفاف

قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إن القارة الأوروبية لم تسلم من آثار تغير المناخ، إذ تواجه كوارث مناخية متزايدة بسبب الجفاف، وفي إسبانيا يتعرض التنوع البيولوجي لمخاطر كبيرة لتزايد تأثيرات الجفاف وتراجع كميات المياه الجوفية، ما يشكّل ضغطًا متزايدًا على الطبيعة، فالتحرك لإيجاد حلول طموحة لمواجهة الأزمة يجب أن يبدأ اليوم وليس غدًا.

ولفت، في كلمته بمؤتمر المناخ، إلى أن العالم بلغ مرحلة حاسمة تحتم علينا التحرك بشكل عاجل لتصحيح المسار الخاطئ الذي نسير نحوه، والذي يضع مصير البشرية في مرمى النيران بسبب تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، فما زالت الدول بعيدة بشكل كبير عن تحقيق الأهداف التي أجمع عليها العالم خلال اتفاق باريس.

وشدد على أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يجب أن تكون مبررًا للتنصل من الالتزامات والتعهدات المناخية، فالكثيرون يتحججون بالأزمات التي يشهدها العالم، لكن الأجيال القادمة لن تغفر لنا تخاذلنا، مشيرًا إلى أن آلاف البشر هجروا مواطنهم بسبب تغير المناخ وأزمات الغذاء، نحن ندرك جيدًا حجم الأزمة خاصة لدى الدول النامية.