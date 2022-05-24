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محمود مسلم

رئيس وزراء إسبانيا: فنلندا والسويد ستحضران قمة «الناتو» في مدريد

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رؤى ممدوح
10:48 ص | الثلاثاء 24 مايو 2022
أرشيفية

أرشيفية

قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إنّ فنلندا والسويد ستحضران قمة «الناتو» في مدريد الشهر المقبل، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

فنلندا تعلن عزمها الانضمام للناتو

وكانت الحكومة الفنلندية، قد قالت قبل نحو أسبوع، إنها تعتزم الانضمام إلى «الناتو»، متخلية عن عقود من الحياد وتجاهلت التهديدات الروسية بالانتقام المحتمل في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الإسكندنافية، تعزيز أمنها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

الحزب الحاكم في السويد يدعم الانضمام للحلف

أعلن الحزب الحاكم في السويد في وقت لاحق، إنه سيدعم أيضا الانضمام إلى التحالف.

تم الإعلان عن القرار في مؤتمر صحفي مشترك من قبل الرئيس سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين، الذين قالا إن هذه الخطوة يجب أن يصادق عليها برلمان البلاد قبل أن تتمكن فنلندا رسميًا من الحصول على عضوية التحالف.

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بقلم رؤى ممدوح