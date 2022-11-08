أهالي قرية «الدبابة» يستقبلونه بممر شرفي.. بطل العالم في القوة البدنية

حالة من الفرحة والسعادة بين أهالي قرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، مسقط رأس حامد خلاف الملقب بـ«الدبابة»، بطل العالم في بطولة العالم للقوى البدنية، والذي حصل على بطولة العالم للقوة البدنية المقامة في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي.

لم ينتظر الأهالي، وصول ابن قريتهم، بل انتظروا وصوله في مطار القاهرة، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بممر شرفي وصورا تذكارية: «الناس استقبلته تعبيرا عن فرحتهم بيه»، وفق محمد خلاف، عم البطل حامد خلاف.

لوحات تحمل صورته ولقبه، حملها الكثير من أهل القرية واطفالها، متوجهين إلى القاهرة لاستقباله: «قرروا السفر الى القاهرة صباح اليوم، من أجل استقبال ابن القرية في المطار، وتعبيرا عن فرحتهم، بعد أن رفع اسم مصر عالميا».

سفر أهل القرية إلى القاهرة

اعتمد بطل العالم، على نفسه وبذل مجهودا كبيرا من أجل الوصول إلى العالمية، على الرغم من عمله موظفاً في جامعة طنطا، وفق حديث عمه لـ«الوطن»: «حامد كان يتدرب على يد مدرب الكابتن على خلاف ابن القرية، في إحدى الصالات الرياضية بمدينة طنطا، نحو 3 ساعات للمشاركة في البطولات العالمية، وتكاليف السفر تكون على نفقته الخاصة سعياً وراء تحقيق حلمه بتحقيق رقما قياسيا باسمه وحققه بالفعل في البطولة الأخيرة».

«بيج خلاف»، لقب منحه مدرب اللاعب الإنجليزي المنافس لـ«حامد»، في البطولة وفقا لعمه: «المدرب الإنجليزي كان مبهور ولقبه ببيج خلاف على غرار المصري بيج رامي».

تكريم اللاعب المصري من قيادات محافظات الغربية

يذكر أن حامد خلاف، لٌقب بـ«الدبابة»، وشارك في العديد من المسابقات والبطولات الدولية، وتم تكريمه من قبل قيادات محافظة الغربية، ورؤساء جامعة طنطا، وبعد حصوله على المركز الأول في بطولة العالم للقوى البدنية بأمريكا، هنأه الدكتور طارق رحمين محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

أشار محافظ الغربية، إلى أنه سيتم تكريم البطل وغيره من الأبطال الرياضيين من أبناء الغربية والذين حققوا بطولات دولية في حفل رياضي قريباً.