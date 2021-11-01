«حامد خلاف» لاعب رفع الأثقال: أتمنى أن أصبح بطلا أوليمبيا

تحدى الصعاب التي واجهته في بداية حياته بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، أصر على مشوار كفاحه الذي امتد لأكثر من 40 عاما، حتى وصل إلى العالمية ورفع اسم مصر في بطولات عربية وعالمية .

الكابتن «محمد خلاف»، البطل المصري في القوة البدنية ورفع الأثقال، يواصل تدريباته على مدار اليوم في صالة للألعاب الرياضية وبرفقته عدد من الشباب وسط أجواء من الحماسة والتشجيع المتبادل، ساعيا لتحقيق حلمه في أن يكون بطلا أوليمبيا.

البطل الرياضي: بنيت نفسي بنفسي

«الحمد لله ربنا فضله عظيم عليا ودائما أبويا سندي وأحد أبطال رياضة كمال الأجسام والقوي البدنية بنادي سكة حديد طنطا وزي ما بيقولوا ابن الوز عوام»، قالها «حامد»، ي حديثه لـ«الوطن»، معبرا عن سعادته بتمثيل مصر ورفع رايتها في بطولات عربية ودولية.

«خلاف»:رفعت اسم مصر في محافل دوليه

وأضاف: «بنيت نفسي بنفسي اشتغلت واجتهدت في أماكن عمل صغيره حتي وصل بي الحال إني أعمل في مجال أمن جامعة طنطا وربنا أنصفني في تحمل أعباء التخرج من دراستي والدخول في المجال الرياضي والتأهيل البدني».

كنت أواصل الليل بالنهار في العمل صباحا أو مساء

وأضاف البطل الرياضي أنه عانى طوال 10 سنوات من تكلفة التأهيل البدني: «أواصل الليل بالنهار، أعمل صباحا وأباشر تدريباتي مساءً، ونجحت في الانضمام إلى الإتحاد المصري للقوي البدنية وشاركت في بطول أرنولد المتخصصة في القوي البدنية على مدار 3 سنوات ماضية وحصلت على ميدالية ودرع بعد رفع أحمال تترواح ما بين 250 كيلو جرام حتى 400 كيلو جرام وهو ما يعد رقما قياسيا رياضيا في بطولة دولية وأتمنى أن أصبح بطلا أوليمبيا خلال السنوات القادمة».

حامد: أبويا بطل رياضي وأخويا بيأهل نفسه

واستطرد: «شقيقي حسام بدأ يهتم بالتأهيل البدني وتنمية عضلات جسده من خلال زيادة الأحمال والتدريب المستمر لتحقيق حلمه بأن يكون نجم رياضي محترف».

والجدير بالذكر أن خلاف أكد أن بطولات القوي البدنية مشتق منها عدة رياضات أهمها كمال الأجسام وألعاب القوى فضلا عن استمرار دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعد داعما لكافة الألعاب الفردية التي تحقق كافة الإنجازات الرياضية التي ترفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية والعالمية .