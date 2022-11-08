8 سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل ذوي الهمم في قمة المناخ.. «صور»

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توفير سيارات صغيرة صديقه للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل ذوي الهمم داخل المنطقة المحيطة بمؤتمر قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، وذلك في ظل الخدمات المتعددة التي يجري تقديمها لذوي الهمم على هامش فعاليات القمة العالمية والتي تستضيفها مصر بحضور أكثر من 100 رئيس دولة، من وملوك ورؤساء وامراء ورؤساء حكومات، بالإضافة الى مئات الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.

8 سيارات تخدم ذوي الهمم

وقال محافظ جنوب سيناء، إن عدد السيارات الكهربائية في قمة المناخ COP27، يبلغ عددها 8 سيارات، وتقوم بنقل ذوي الهمم تحت إشراف الهلال الأحمر من خارج الأسوار للمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء والمقام بها فعاليات المؤتمر، وحتى أبواب القاعات من الداخل.

كراسي متحركة لذوي الهمم

وأضاف «فودة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك خدمات أخرى يتم تقديمها لذوي الهمم من المشاركين في فعاليات قمه المناخ في شرم الشيخ منها كراسي متحركة وذلك داخل القاعات، أثناء حضور فعاليات القمة لتسهل على المشاركين عمليه الحركة والتنقل، بجانب السيارات الصغيرة والتي تتيح نقل أكثر من فرد بداخلها، وهذه الخدمات متوفرة مع انطلاق مؤتمر المناخ وتستمر الخدمات حتى نهاية الفعاليات في اليوم الأخير ضمن خطة الخدمات التي جرى وضعها لفعاليات المؤتمر.

وصول وفود دولية قمة المناخ COP27

وأشار إلى أنه ما زال هناك وفود دولية تصل الى شرم الشيخ حتى اليوم الثالث من بدء فعاليات قمة المناخ، إذ استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الثلاثاء، العديد من الطائرات التي تنقل وفودًا أجنبية من مختلف دول العالم؛ للمشاركة في المؤتمر.