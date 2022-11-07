محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أصبحت مهيأة لاستضافة جميع المؤتمرات العالمية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّه يتمنى أن تكون شرم الشيخ مدينة المؤتمرات العالمية دوما، مشيرًا إلى أن سياحة المؤتمرات غالية وثرية للغاية، «شرم الشيخ أصبحت مهيأة لاستقبال جميع المؤتمرات العالمية ونحن نعمل على التطوير والاستدامة».

فودة: إعلان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيك وتحرير محاضر للمخالفين

وأضاف «فودة»، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، مع الإعلامية قصواء الخلالي: «السائح يفضل المدن الذكية والخضراء والصديقة للبيئة مثل شرم الشيخ، وبعد انتهاء القمة نستقبل ملاك الفنادق لوضع تسعيرة مناسبة، لأن الدولة تخسر إذا تدهورت الخدمات».

وشدد، على أن تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة رسالة للعالم من أجل زيارتها، لافتًا إلى أن هناك اهتمام لدى المواطنين بالحفاظ على البيئة، فطلاب المدارس يقومون بعمل الدعاية الخاصة بمنع استخدام أكياس البلاستيك، وهناك من ينظفون قاع البحر، وهناك ثقافة جيدة للغاية ونعلم الطلاب والتلاميذ في المدارس كيف يحافظون على البيئة: «أعلنت مع وزيرة البيئة أن شرم الشيخ ليس بها أكياس بلاستيك، ومن يضبط بها سنحرر مخالفة ضده».

فعاليات في شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ ستشهد فعاليات ثقافية حتى 18 نوفمبر، وسيشهد اليوم الواحد 4 فعاليات ثقافية مثل الفرق الشعبية التي تعبر عن الثقافات المختلفة في مصر، والأجانب تفاعلوا معهم.

واستطرد: «بعد قمة المناخ cop 27 سيتم تنظيم حفل بفرق شعبية كل أسبوع»، كما تطرق إلى المردود الاقتصادي للمشروعات والتطوير الذي شهدته شرم الشيخ، مؤكدًا أن مردوده سيظهر على مصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم: «لدينا بنية أساسية رائعة يمكنها تلبية الاحتياجات حتى عام 2050، وجرى فتح طرق في الظهير الصحراوي للمدينة، والطرق شرايين التنمية، والطريق الواحد يتكون من 5 حارات يمين و5 حارات يسار، وما يتم في شرم الشيخ بداية للتنمية الحقيقية، وستكون مدينة شرم الشيخ للسياحة العلاجية وبها ملعب كرة قدم وغيرها، ومردودها سيكون أعلى في الفترة المقبلة».