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الخارجية الأمريكية لـ«التاسعة»: قمة شرم الشيخ أكبر وأهم مؤتمرات تغير المناخ

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محمد عزالدين
11:35 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، تضمن عدد من اللقاءات الخاصة لبعض القادة ورؤساء وفود ومسئولين الدول المشاركة في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.

وربيرغ: حان وقت التنفيذ

وقال سامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن قمة المناخ في شرم الشيخ، أكبر وأهم مؤتمر لتغير المناخ في التاريخ، لأن الوقت حان لتجاوز هذه المرحلة حول الأحاديث والخطابات، إلى مرحلة التنفيذ.

وتابع: «شاهدنا حضور كبير في شرم الشيخ، أكثر من 30 أو 40 ألف شخص، وتواجد كل وسائل الإعلام من كل دول العالم، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والجميع يركز على هذه التحديات المشتركة، لأن التلوث لا يضر فقط بالمصريين أو الأمريكيين فقط، لكن التلوث لا يعترف بالحدود الجيوسياسية».

رئيس بالاو: مصر جميلة ونشترك في كثير من الأشياء

وأبدى سور انجيل صموئيل، رئيس جمهورية بالاو، إعجابه بمدينة شرم الشيخ، قائلا: «بلدكم جميل، وأعتقد أننا نشترك في الكثير من الأشياء، فكلانا بلدان شاطئية، ولدينا شواطئ مثلكم، ويجب أن نحمي شواطئنا وكوكبنا».

وواصل: «يجب الحفاظ على ما منحنا إياه، حتى نسلمه للأجيال القادمة، وهذا ما نقوم به في بلدي بالاو، ونأمل في أن يكون هناك زيادة في الوعي وأن يكون هناك مشترك لتغيير السلوكيات البيئية نحو الأفضل».

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