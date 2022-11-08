جلسات منصة منتدى شباب العالم في قمة المناخ.. أبرزها دمج مناهج الفكر الأخضر

تشهد المنطقة الخضراء «المسرح الروماني»، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر، العديد من الجلسات لمنصة منتدى شباب العالم، على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP27).

منتدى شباب العالم

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى «رحلة منتدى شباب العالم»، صباحًا، وهي جلسة تعريفية هدفها التعرف على مهمة ورؤية منتدى شباب العالم، فضلا عن التعرف على الفعاليات والبرامج المختلفة التي يقدمها المنتدى، منها معامل منتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة المختلفة، بالإضافة إلى معرفة كيفية التقدم وحضور المنتدى، والإلمام بمزايا حضورها من اكتساب مهارات شخصيةوقيادية مختلفة.

مبادرة شباب بلد

تنعقد الجلسة الثانية «مبادرة شباب بلد - منظمة اليونيسف»، ظهرًا حيث تشهد مبادرة «شباب بلد»، التي أطلقت في يناير الماضي، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتم اعتبار منتدى شباب العالم داعم رئيسي للمبادرة لتكن منصة مستدامة للشباب وللشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً لضمان حصول الشباب في مصر، الذين تتراوح أعمارهمبين 10 و24 عامًا، على فرص التدريب على ريادة الأعمال.

وتنعقد الجلسة الثالثة «الأكاديمية والتغيرات المناخية كيف نبني الجسور.. بين العلم ورسم السياسات» بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تمام الساعة 2 ظهرًا.

المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء

من المقرر أن تنعقد الجلسة الرابعة «المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء»، بالتعاون مع المركز المصري للفكروالدراسات الاستراتيجية، في تمام الساعة 4 عصرًا، لمناقشة تحفيز مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وإطلاق الدولة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، كي تكون تلك المبادرة بوابة رئيسية في عملية تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتنعقد الجلسة الخامسة «نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخوالبيئة»، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تمام الساعة 5 مساءً، لمناقشة دمج المناهجالدراسية ذات الفكر الأخضر والمستدام في إطار العملية التعليمية، وذلك لتوعية النشء الجديد بحجم الأزمة العالمية التييعيشها الكوكب من جراء تغير المناخ.