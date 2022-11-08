الأسعار الاسترشادية للحوم في سوق الأنصاري بالسويس.. تبدأ من 80 جنيهًا

أعلنت الغرفة التجارية في محافظة السويس، الأسعار الاسترشادية للحوم وفقًا للسوق الرئيسية بالمحافظة، التي تضم محلات مختلفة لللحوم البلدية والمجمدة والمستوردة، بأسعار تبدأ من 80 جنيها والبلدية 140.

الأسعار الاسترشادية تشمل مختلف الأنواع

وقال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إنه وفقاً للمعمول به، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، للعمل على ضبط الأسعار في الأسواق ومنع من استغلال التجار، يتم إجراء أسعار استرشادية لمختلف السلع، المتداولة في الأسواق، وبخاصة سوق الأنصاري السوق الرئيسي بمحافظة السويس وأكبر الأسواق على الإطلاق.

وأوضح «الملاح»، أن أسعار اللحوم تختلف بين لحوم بلدية طازجة ولحوم سوداني ومستوردة ومجمدة، وهناك أسعار تكون متقاربة بين الصنف الواحد، كما هو الحال بالنسبة للحوم المستوردة.

جاءت الأسعار الاسترشادية للحوم بمحافظة السويس، على النحو التالي:

لحوم بلدية 140 إلى 180 جنيها.

لحوم سودانى 130 جنيها.

لحوم برازيلى 90 إلى 100جنيه.

لحم هندي 80 إلى 90 جنيها.