تعاون بين الغرفة التجارية و«التضامن» لدعم المرأة العاملة في الإسماعيلية

أعلنت الغرفة التجارية، بدء إجراءات التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية؛ لدعم المرأة العاملة وتوفير فرص عمل لهن خلال الفترة المقبلة.

وعقدت جيهان فؤاد رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية، مع الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، اجتماعًا؛ لمناقشة التعاون لتنمية مهارات السيدات الراغبات في مواكبة المتغيرات المجتمعية وتقديم كل ما يلزم لتنفيذ رؤية الدولة المصرية للمرأة 2030.

توفير فرص عمل للسيدات

وقالت رئيس المجلس الاقتصادي بالغرفة التجارية، إن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل للسيدات الراغبين في فتح مجال لهن في سوق العمل وزيادة العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة معرض مشترك، لدعم المرأة العاملة وترويج منتجاتهن ورفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

واستعرضت «فؤاد»، برنامج فرصة التي أطلقتها الوزارة؛ للتمكين الاقتصادي، والذي يعمل على تمكين مستفيدي «تكافل وكرامة»، وتوفير فرص عمل لهم حيث يستهدف أفراد الأسر في الفئة العمرية من 19 سنة وحتى 55، القادرين على العمل وغير القادرين من برنامج تكافل وكرامة.

وحضر الاجتماع سالي حوا سكرتير لجنة سيدات الأعمال و غادة محمد، وايمي موسى نائبي رئيس المجلس الاقتصادي و نسمة الزيني، داليا سعد أعضا اللجنة