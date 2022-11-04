أسعار اللحوم اليوم الجمعة 4 نوفمبر.. اعرف كيلو البتلو بكام

يكثر البحث عن أسعار اللحوم اليوم، ويهتم الناس خلال الفترة الأخيرة والأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا وغيرها، بمعرفة أسعار المنتجات المختلفة خاصة اللحوم لأهميتها في تحضير العديد من الوجبات واحتوائها على البروتين، وأوضحت شعبة القصابين ما ورد في الأسواق اليوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر 2022.

وفي السطور التالية، نقدم أبرز أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق، وفقا لما أوضحته شعبة القصابين بالغرفة التجارية، في بيان لها.

أسعار اللحوم اليوم

تراوح سعر لحم الكندوز اليوم ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو في الأسواق.

تراوح سعر كيلو المفروم بين 145- 185 جنيها.

تراوحت أسعار السجق البلدي اليوم ما بين 145 إلى 165 جنيها.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180- 195 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 180 - 200 جنيه.

تراوح سعر الكيلو من الكبدة الضأن ما بين 180 - 195 جنيها.

سجل سعر اللحوم الجملي بين 130 - 160 جنيها للكيلو.

بلغ سعر الإستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة اليوم ما بين 160- 190 جنيها.

تراوحت أسعار الكبدة الكندوز ما بين 155 و180 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة

تراوح سعر اللحم البرازيلي بين 110 - 130 جنيها.

تراوح سعر الكبدة المستوردة بين 80 - 97 جنيها.

وسجل سعر اللحم المفروم العادي 160-200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الكيلو من البتلو ما بين 170-190 جنيها.

تراوح سعر الكبدة بين 180-200 جنيه الكيلو.