المنظمة العالمية للأرصاد تتوقع سيناريو أسوأ لتغيّر المناخ: الحرارة ستواصل الارتفاع

ألقى الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، باتريك تالاس، كلمة أمام قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، المنعقدة على هامش أعمال COP27، نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قال فيها إنّ التقارير المناخية بشأن ارتفاع درجات الحرارة حول العالم على مدار 30 عاما، وزيادة الاحتباس الحراري، تظهر كيفية تأثر النظم العالمية بالمشكلات المناخية مثل الجفاف وغيرها.

ارتفاع درجة حرارة الأرض

وأشار تالاس، إلى توقعات بزيادة ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري لعقود قادمة، حال لم نتخذ اجراءات جادة للحد من تداعيات التغيرات المناخية، ما يتطلب استمرار التعاون على مستوى العالم.

ارتفاع مستوى سطح البحر

وأكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنّ التوقعات تشير كذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر حول العالم، ما ينذر بالخطر، وكذا زيادة الانبعاثات الكربونية، التي هي أحد المشكلات الأساسية.

وأوضح تالاس، أنّ أحد مشكلات التعاون الأساسية هنا هي المياه، وهناك مبادرة بشأن المياه تعتني بجميع الموارد المائية حول العالم، وتعهّدت بدعم القضايا المائية، ومن هنا تأتي أهمية وضع أنظمة إنذار مبكر، وبعض التقنيات للمراقبة والإنذار للموارد المائية لضمان تقديم الخدمات؟

وتابع الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «ممتنون لدعم مصر لهذه المبادرات، ونلتزم بجميع الإجراءات لتنفيذ المبادرات في المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية».