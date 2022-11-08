عاجل.. الحكومة: لم نصدر قرارا بإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، أنّ الحكومة لم تصدر أي قرار بإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك على خلفية تداول معلومات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

نظام تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وشدد «إعلامي الوزراء»، على أنّ نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال 3 أدوات للتقييم، بينها الامتحانات، حيث يتم تخصيص 60 درجة للامتحانات، و35 للمهام الأدائية، و5 للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100، وذلك وفقا للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

3 امتحانات

وفي سياق متصل، تنقسم الامتحانات المقررة على الصفين الرابع والخامس الابتدائي إلى 3 امتحانات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث يستهدف الامتحان الأول أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والثاني أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، وبالنسبة للامتحان النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.

وناشد «إعلامي الوزراء» وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).