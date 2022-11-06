«مدبولي» يتفقد جناح وزارة الزراعة في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ

تفقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جناح وزارة الزراعة المقام على هامش قمة المناخ cop27 بالمنطقة الخضراء في مدينة شرم الشيخ.

محاصيل تتوافق مع التغيرات المناخية

واطلع رئيس الوزراء على تقاوي المحاصيل الاستراتيجية التي يضمها جناح الوزارة من القمح والأرز والذرة والقطن، وكذلك الأصناف الجديدة للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وأصناف تقاوي المحاصيل الزيتية والفول الصويا وعباد الشمس.

وقال وزير الزراعة، إن الأصناف التي تفقدها رئيس الوزراء اليوم، استنبطها علماء مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وتتوافق مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه خلال جلسة التكيف والزراعة بقمة المناخ والمقرر لها 12 نوفمبر، يجري إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام -FAST، التي تمثل فرصة كبيرة لمساعدة الدول على التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية أكثر ‏استدامة وقدرة على الصمود.

مدبولي يفتتح المنطقة الخضراء

‏وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ، في وقت سابق اليوم، كما تفقد أجنحة ومعارض الوزارات، وعددا من الشركات المقامة على هامش قمة المناخ cop27.