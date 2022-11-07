مدبولي يطالب العالم باستجابة سريعة لتنفيذ سياسات التكيف مع تغير المناخ

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة للتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، التي عقدت برئاسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، وبحضور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، وآل جور، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، وذلك خلال فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.

آليات مبتكرة لـ تمويل المناخ

وفى مداخلته بالاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية إنشاء آليات مبتكرة لـ تمويل المناخ، لتنفيذ سياسات التكيف والتخفيف، وتعويض الخسائر والأضرار، مضيفا أنّ الاستجابةَ العالمية السريعة أمر لا مفر منه، إذا أردنا تسريع الوصول إلى وسائل التمويل المبتكر لمعالجة قضايا المناخ الملحة.

وتعقيبا على إشادة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ، بجهود مصر في مجال توليد الطاقة المتجددة، أوضح رئيس الوزراء، أنّ الدراسات العلمية المدقّقة أوضحت قدرة مصر على توليد 400 جيجاوات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصديرها إلى دول العالم، لكن تبقى العقبة الرئيسية في توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، التي ستسهم في تحقيق أهداف التخفيف المنشودة، وإنقاذ الكوكب من الآثار المدمرة لتغير المناخ.

توفير تمويل ميسر للدول النامية

وناشد مدبولي، المجتمعين، بسرعة العمل لتوفير التمويل الميسر إلى الدول النامية، لأن هذه الدول تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لتنفيذ سياسات التخفيف والتكيف، ومشروعات وخطط الانتقال صوب الطاقة النظيفة، مؤكدا أنّ التمويل معضلةَ رئيسية حين يتعلق الأمر بتنفيذ الإجراءات والسياسات التي تعالج وتتصدى للتغير المناخي.

وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء، الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص لتسريع العمل المناخي، مشيرا إلى أنّ تمويل القطاع الخاص يمكن أن يكون عاملًا رئيسيا في تعبئة وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل المناخ.

وتطرق مدبولي في هذا السياق إلى مشروع بنبان الرائد في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو أحد المشروعات التي يتم تنفيذها بالكامل من جانب القطاع الخاص، داعيا إلى مساعدة الدول على تكرار هذا النموذج الناجح.

وشهدت الجلسة مناقشات تفصيلية حول المقترحات المختلفة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المناخ، بما في ذلك من خلال استحداث آليات تمويل مبتكرة واستثنائية للدول النامية، فضلا عن اتفاق على ضرورة التحرك السريع في هذا الشأن.