محافظ جنوب سيناء: تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء كان التحدي الأول في قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إننا بذلنا مجهودات كبيرة للغاية وواجهنا تحديات عديدة وصولًا إلى انطلاق مؤتمر قمة المناخ، لافتا إلى أن كل أجهزة الدولة تعاونت من أجل خروج المؤتمر بالشكل الذي يليق باسم مصر، «تواصلنا مع وزارة الكهرباء من أجل بناء وتوليد طاقة شمسية ضخمة، فضلًا عن دور الهيئة الهندسية»، مشددا على أن تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء كان اول تحدي يواجههم نحو القمة.

إنشاء الحديقة المركزية

وأضاف «فودة»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد عبر القناة الأولى: «نعمل على إنشاء الحديقة المركزية، التي يتم التخطيط لها لجعلها خضراء بالكامل، ومجلس المدينة الجديد الرقمي يقع داخل الحديقة، ومن المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة».

وتابع أنه تم تخصيص 250 ألف متر مربع لشركة الطاقة لتنتج 20 ميجا وات، لافتًا إلى أن هناك 3 شركات للطاقة أخرى ستنتج 20 ميجا وات، وذلك بهدف إضافة طاقة خضراء بإجمالي 40 ميجا وات لشرم الشيخ، لافتًا إلى أن المحافظة ساعدت واشتركت في كل شيء تم على أرض الواقع وذلك بهدف التيسير والتسهيل.

البينة التحتية لمدينة شرم الشيخ كانت غير جاهزة

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن البينة التحتية لمدينة شرم الشيخ كانت غير جاهزة لمسألة الرقمنة، ولكننا عملنا على تجهيزها من خلال التواصل مع وزارة الاتصالات لإدخال الإنترنت فائق السرعة، وتعاوننا مع وزارة الكهرباء لبناء الطاقة الشمسية فوق مبنى المدينة، وغيرها من المجهودات.