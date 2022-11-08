«الهلال الأحمر»: وفرنا سيارات كهربائية خاصة بذوي الهمم في شرم الشيخ

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن الهلال الأحمر مؤسسة تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، التي وجهت بعمل مجموعة تدخلات أثناء فترة مؤتمر قمة المناخ، أهمها غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي حوداث أو موجات جوية وغيرها، فضلًا عن خدمات ذوي الهمم داخل المؤتمر موضحا أنهم قدموا مجموعة من السيارات الكهربائية النظيفة المجهزة بقيادة فريق مدرب على كيفية التعامل مع ذوي الهمم.

تعديلات بالسيارات الكهربائية لتناسب ذوي الهمم

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، عبر فضائية «TEN»، أن السيارات الحديثة في شرم الشيخ تعمل بالبطاريات الكهربائية، وجرى تعديلها بإضافة مكان مخصص لكرسي الأشخاص ذوي الهمم بداخلها، بالإضافة إلى عمل الفرق الطبية بها لتجنب حدوث أي أضرار للشخص، مشيدًا بدور كل أجهزة الدولة في هذا الموضوع.

ولفت المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إلى أن أماكن تواجد السيارات هي 2 بالمنطقة الخضراء، و2 بالمنطقة الزرقاء، موضحا أن الأولى هي التي يتواجد بها عروض عن إنجازات الدولة النظيفة وصديقة البيئة، بحضور الشركات العالمية، مضيفًا أن المؤسسة تقدم كراسي لذوي الإعاقة وتعمل من خلال متطوعين تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي لنقل الأشخاص داخل الصالات.

الدولة تهتم بشكل كبير بأصحاب ذوي الهمم

وأكد المدير التنفيذ للهلال الأحمر، اهتمام الدولة الكبير بذوي الهمم، لافتًا إلى تواجد فرق الطوارئ بإسكوتر في أماكن مختلفة داخل مدينة شرم الشيخ، لكي تتعامل مع أي حوادث من الممكن حدوثها.