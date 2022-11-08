عاجل.. مدبولي: مصر تدعم جهود مالي لمكافحة الإرهاب والتطرف

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، القائم بأعمال رئيس وزراء مالي، عبدالله مايجا، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27، بحضور وزير خارجية مالي، حيث أكد مدبولي، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع مالي ودعم وحدة أراضيها، ودعم جهود مالي لمكافحة الإرهاب، والجماعات المتطرفة، وكل أشكال العنف.

مصر تدعم جهود مالي لمكافحة الإرهاب

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الدور الذي تلعبه مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، من خلال الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل السمح، فضلا عن إمكانية استفادة مالي من نشاط مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي جرى تدشينه في القاهرة مؤخرا، مؤكدا أنّ مصر لن تألو جهدا في تقديم يد العون للشعب المالي في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال رئيس الوزراء المالي عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، وامتنانها لدورها الكبير في دعم قضايا الدول الأفريقية، معربا بوجه خاص عن تقدير بلاده البالغ للتضحيات التي بذلها أفراد البعثة المصرية لحفظ السلام في مالي، مؤكدا أنّ شعب مالي لن ينسى أبدا هذه التضحيات الغالية التي بذلها الأشقاء المصريون من أجل إحلال الاستقرار في مالي.

تنظيم COP27 في شرم الشيخ فخر لأفريقيا بأكملها

وأشاد المسؤول المالي بتنظيم مصر المتميز لقمة المناخ، معتبرا أنّه مصدر فخر لأفريقيا بأسرها. كما أثنى على ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من رسائل مهمة، سواء ما يخص قضايا المناخ، أو الدعوة لإحلال السلام وإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

في ذات السياق، أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء المالي، بالدور المهم والمحوري للأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام السمحة، ومحاربة وتفنيد الفكر المتطرف.