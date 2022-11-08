عاجل.. مدبولي: COP27 قمة تنفيذ التعهدات.. وملتزمون بمواجهة التغيرات المناخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الشركاء والرعاة الرئيسيين لقمة المناخ COP27، على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير أشرف إبراهيم، منسق وزارة الخارجية لقمة المناخ، حيث استهل الاجتماع، بالإعراب عن شكره وتقديره للشركاء الرئيسيين والرعاة لقمة المناخ COP27، الذين ساهموا في خروج المؤتمر بشكل ناجح، ما يعكس درجة عالية من المسؤولية والالتزام من جانب الرعاة تجاه قضايا تغير المناخ.

مدبولي: يجب إظهار قصص نجاحنا لتسريع إجراءاتنا المناخية

وأضاف مدبولي، أنّه في ضوء ما أعلناه من أنّ COP27 هي قمة التنفيذ، فمن الضروري إظهار التزاماتنا وأهدافنا وقصص نجاحنا في تسريع إجراءاتنا المناخية، لافتا إلى أنّ الشركاء والرعاة الرئيسيين لمؤتمر المناخ، هم أبرز الشركات والعلامات التجارية المتميزة، وهم مدعوون للمشاركة في تحالف القطاع الخاص لدعم قضايا المناخ.

من جانبهم، أعرب مسئولو الشركات، رعاة المؤتمر، عن سعادتهم للمشاركة في تنظيم قمة المناخ في دورتها الـ27، وكذا لكونه فرصة لجمع الشركات العالمية الرائدة في مكان واحد، لمزيد من النقاشات المثمرة، واستعراض خطط شركاتهم للاستدامة، معربين عن تقديرهم للدعم الذي قدّمته الحكومة المصرية لخروج المؤتمر بهذه الصورة الناجحة.

تحالف دعم قضايا المناخ

وأكد ممثلو الشركات، أنّ مصر باتت تلعب دورا محوريا في قضية المناخ في منطقتها، كما أعربوا عن حماسهم للمشاركة في تحالف القطاع الخاص للمناخ المزمع الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية.

وفي ختام كلمته، جدّد رئيس الوزراء إعرابه عن تقديره لجميع الشركات الراعية للمؤتمر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بتنفيذ تعهداتها نحو قضايا العمل المناخي.