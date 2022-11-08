رئيسة «المفوضية الأوروبية»: يجب وضع ميزانية لأفريقيا للاستثمار في الهيدروجين الأخضر

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنَّ العالم منذ عام 2022 يشهد تغيرات كبيرة في الأسواق العالمية، وهذا يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، فضلًا عن عدد من الأزمات الأخرى كاستخدام الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أنَّ روسيا قطعت 80% من إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي الذي يمثل المستهلك الأكبر للغاز الروسي.

وفرنا 50% من استخدام الطاقة

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال جلسة «مستقبل الطاقة» بمؤتمر قمة المناخ، أنَّه لابد من وضع ميزانية مخصصة للدول الأفريقية تُقدر بمئات المليارات، إذ أنَّه إذا تم تنفيذ ذلك بالشكل الأمثل الآن سيكون لدينا استثمار كافي في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف، متابعة أنَّ هناك شراكة بالفعل مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، كما أنَّ هناك أموال عامة تستخدم ولكن تتطلب شراكة القطاع الخاص، فالشراكات الحقيقة يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا الحديثة.

يجب وضع حلول حاسمة لإيجاد موارد وفيرة

وتابعت: «وفرنا 50% من استخدام الطاقة، فضلًا عن وضع خطط لاستخدام المزيد من الطاقات المتجددة، وبالتالي نحن هنا نركز على العوامل المحلية بشأن شرح أهداف المستقبل، إذ أننا لدينا استثمارات كبيرة مخطط لها في الاتحاد الأوروبي.

واستكملت: أنَّ طلب التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة فضلًا عن الطاقة التي ننتجها سيمكن من خلالهما تحقيق الاستقلال في استخدام الطاقة، مؤكّدة ضرورة وضع حلول حاسمة لإيجاد موارد وفيرة من عدة مناطق، إلى جانب الاستثمار في البينة التحتية.