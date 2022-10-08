ارتفاع أسعار البنزين في كندا بنسبة 48% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

تداعيات متواصلة للأزمة الروسية الأوكرانية على أعتى الاقتصاديات العالمية، ومنها كندا، التي باتت مؤشراتها الاقتصادية مقلقة للغاية وسط موجات متتالية في ارتفاع الأسعار، وهو ما عرضه تقرير لقناة «إكسترا نيوز»

الحرب الروسية الأوكرانية

وتحول العالم إلى قرية صغيرة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أصابت مختلف دول العالم بما في ذلك كندا أحد أقوى اقتصاديات العالم، وتحمل الأزمة في كندا عنوانا مؤلما وهو ارتفاع جنوني في الأسعار، ولم يتوقع المواطن الكندي أن الحرب ستؤثر عليه بهذا الشكل الذي لا يمكن تصوره، وتسببت في ارتفاع أسعار الوقود والسلع، ولا يستطيع أحد توقع متى يتوقف معدل تضخم أسعار الوقود والسلع في كندا.

معدل التضخم بلغ أعلى مستوى له

وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم بلغ أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما لأسباب معقدة، وشهد بنك الطعام الكندي إقبالا غير مسبوقا من المواطنين، وتصاعد أسعار الطاقة بلغ 34.8% وهي الضربة الأصعب على المواطن الكندي، بالإضافة لارتفاع سعر البنزين بنسبة 48%، وشهدت الفترة الماضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كندا بنسبة 9.7% مما جعل المواطن الكندي غير قادر على مواجهة أعباء الحياة اليومية.

هيئة الإحصاء الكندية

وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن هناك نحو 3 من كل 4 كنديين يؤكدون أن ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل كبير على نفقاتهم اليومية مثل النقل والإسكان والطعام والملابس، ونتيجة لذلك يقوم العديد من الكنديين بتعديل سلوكهم للتكيف مع ارتفاع الأسعار الجديد، بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق.

ودفعت الحرب الروسية الأوكرانية لأكبر ارتفاع في تكلفة المعيشة بالقرن الحادي والعشرين وتأثرت به العائلات الأكثر ثراءا في بلاد مثل كندا أصبحت تشعر بالمعاناة.