محافظ القليوبية: افتتاح مكتب توثيق نادي القضاة في بنها هدفه راحة المواطن

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تطوير وإنشاء عدد من مكاتب التوثيق داخل المحافظة للتيسير على الجمهور المتردد عليها، وتوفير أماكن مناسبة للموظفين العاملين بها، لافتاً إلى أن جميع مكاتب التوثيق داخل المحافظة تعمل بنظام الشباك الواحد الذي يختصر الإجراءات التي يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف للتغلب على بعض المعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا، كما يستخدم المكتب وسائل تكنولوجية حديثة مثل النداء الآلي، الذي يُساهم فى دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية ويحقق الراحة للمواطنين.

افتتاح مكتب توثيق نادي القضاة ببنها

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم ورئيس نادي قضاة القليوبية، مكتب توثيق شهر عقاري بمبنى نادي القضاة بمدينة بنها.

تخفيف الضغط على أفرع الشهر العقاري

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين محافظة القليوبية ووزارة العدل لإنشاء أفرُع توثيق لتخفيف الضغط على الأفرع الرئيسية وتخفيفا على المواطنين من الازدحام والمعاناة.

ويعمل مكتب توثيق الشهر العقاري فرع توثيق نادي قضاة بنها بمبنى نادي القضاة بمدينة بنها، والذي يخدم جميع المواطنين بنظام الشباك الواحد، للحد من معاناة الأهالي فضلا عن ميكنته لأداء الخدمة إلكترونياً، حيث لا تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل الرقم القومي الخاص به على جهاز الحاسب الآلي ثم يحصل على رقم ويتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلي لينهي معاملته خلال الـثلاث دقائق، بما يحقق إنجاز للتعاملات في وقت أسرع وبدقة عالية باستخدام النماذج المؤمنة.

وقال المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم ورئيس نادي القضاة بالقليوبية، إن افتتاح المكتب جاء للتخفيف عن المواطنين بناء على توجيهات المستشار وزير العدل، مُشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقاري، بالتعاون مع وزارة التخطيط، للتيسير على الجمهور المتردد عليها وتوفير أماكن مناسبة للموظفين العاملين بها، مؤكداً أن الوزارة قد أقامت خطة على ثلاث مراحل، حيث تم رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقاري وتوثيق، وجارى استكمال تلك الخطة لأعمال التطوير والتحديث لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.