«الهوية والجمهورية الجديدة» ندوة توعوية في معهد القناة العالي للهندسة

نظم المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس، ندوة تثقيفية عن الهوية الوطنية والجمهورية الجديدة بإشراف الدكتور علي مصطفى عضو مجلس إدارة المعهد، وهبة الله محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور منتصر يسري عميد المعهد، بهدف زيادة التوعية ونشر الوعي لدى طلاب وطالبات المعهد للتصدي لأي أفكار مغلوطة.

«هبة الله»: المعهد يعمل على زيادة التوعية ونشر المعلومات الصحيحة لدى الطلاب

قالت هبة الله محمد رئيس مجلس إدارة المعهد، إن الندوة هي من ضمن المحاور الرئيسية التي يهتم بها إدارة المعهد في زيادة التوعية ونشر المعلومات الصحيحة لدى طلاب وطالبات المعهد في ظل الحرب الشرسة للافكار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

القيادة السياسية تبذل جهدا كبيرا

أكد المستشار مجدي حسين وكيل نقابة المحامين الأسبق، أن مصر دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأن القيادة السياسية قامت بجهد كبير في الوصول إلى هذه المرحلة من الدولة القوية التي أصبحت حديث العالم بأسره وكان التطوير في كافة المجالات وصنع طفرة غير مسبوقة وهذا ما أدى إلى قلق لدى أعداء الوطن.

وأوضح الشيخ محمد فتحي مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالسويس، أن الوطن هو الأرض والعرض يستحق التضحية والفداء من أجل الوطن وهذا ما قام به الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة من أجل الوطن.

الوعي هو السلاح الوحيد في مواجهة الشائعات

وأكد الدكتور علي مصطفى أن الوعي هو السلاح الوحيد في مواجهة الشائعات فالجهل يؤدي إلى نتائج سلبية يدمر أي تنمية أو اقتصاد، مضيفا المعهد سيعكف خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات المتخصصة في هذا الشأن.

تنمية الولاء والانتماء للوطن من أهم الأولويات التي يسعى مجلس إدارة المعهد

وقال الدكتور منتصر يسري عميد المعهد، أن تنمية الولاء والانتماء للوطن من أهم الأولويات التي يسعى مجلس إدارة المعهد إلى تمنيتها في عقول طلاب وطالبات المعهد، مضيفا أن المعهد يهدف إلى المزيد من تنظيم عدة ندوات وورش عمل تحقق الأهداف المرجوة منها.