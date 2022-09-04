إقبال متوسط في انتخابات نقابة المحامين بمطروح لاختيار النقيب العام

وسط إقبال متوسط من المحامين في محافظة مطروح داخل اللجنة العامة للانتخابات بمقر نقابة محامين مطروح، يسود الهدوء على عملية الاقتراع، والتي تجرى على مقعد واحد لاختيار نقيب محامي مصر، في ظل التأمين لعملية الانتخابات من خلال الأجهزة الأمنية للجنة بموقعها وسط مدينة مرسى مطروح.

وتسير العملية الانتخابية في انتخابات نقيب المحامين، اليوم الأحد، بنظام لعملية الاقتراع والتصويت وذلك تحت إشراف المستشار سعيد عثمان رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة المحامين بمحافظة مطروح ورئيس هيئة قضايا الدولة في مطروح، والتي انطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء، بينها ساعة راحة توقفت خلالها عملية التصويت من الساعة 2:30م حتى الساعة 3:30م.

871 محاميا بانتخابات فرع نقابة مطروح

وقال رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة المحامين بمحافظة مطروح لـ«الوطن»، إن الإقبال متوسط من المحامين من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، ويبلغ عددهم على مستوى المحافظة 871 محاميا، وسيتم غلق باب التصويت في تماما الساعة الخامسة مساء طبقا للمواعيد الرسمية المعلنة للانتخابات.

لجنة واحدة لانتخابات المحامين في مطروح

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة مطروح أن عدد اللجان الذي يجرى بها الاقتراع على مستوى انتخابات المحامين في محافظة مطروح لجنة واحدة تضم جميع المحامين من مراكز ومدن المحافظة الثمانية الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى براني والسلوم وسيوة، ومقرها نقابة المحامين بمطروح، ولا توجد أي لجنة أخرى غيرها.

وتابع: «ومن المتوقع أن يزداد أعداد المحامين للتصويت خلال الساعة الأخيرة قبل غلق التصويت».