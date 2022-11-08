وزيرا الزراعة في مصر ومدغشقر يبحثان التعاون الثنائي على هامش COP27

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نظيره بدولة مدغشقر «هاريفيدي جانست»، تكثيف سبل التعاون الزراعي بين البلدين، وذلك خلال لقاء جرى عقده خلال زيارته لشرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.

جاء اللقاء في ضوء الزيارة التي قام بها وفد من مدغشقر للقاهرة في سبتمبر الماضي، وعلى رأسه وزير المياه ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي، وذلك حيث يتوفر لدى برنامج الغذاء العالمي التمويل لتعزيز دوره في مدغشقر من خلال الاستفادة بالخبرة المصرية في مختلف المجالات الزراعية كالتقاوي وإنتاج التمور والطماطم وذلك تحت مظلة تعاون الجنوب - الجنوب، وأيضا بالتعاون مع مكتب الغذاء العالمي بالقاهرة، ومركز الأقصر التنسيقي للتدريب، حتى نتمكن من رفع قدرات الكوادر من مدغشقر.

تعزيز الدور المصري في أفريقيا

وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يأتي اللقاء في إطار العديد من اللقاءات التي من المقرر أن يعقدها القصير خلال فترة مؤتمر المناخ، تعزيزًا للدور المصري في القارة الأفريقية وعلى مستوى العالم.

مذكرات تفاهم بين الجانبين

وانتهى اللقاء بالشكر المتبادل بين الجانبين، والتأكيد على المضي قدما في التنفيذ من خلال صياغة مذكرتي تفاهم بين وزارتي الزراعة بالبلدين وكذا مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الوزارتين وبرنامج الغذاء العالمي.